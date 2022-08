Невилл призвал Роналду поскорее выступить с заявлением о своем будущем

Экс-защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл призвал форварда Криштиану Роналду объясниться перед фанатами клуба.

"Зачем величайшему игроку всех времен (по моему мнению) ждать две недели, чтобы рассказать фанатам Манчестер Юнайтед правду? Выскажись сейчас.

Клуб в кризисе, ему нужны лидеры, которые поведут за собой. Роналду – единственный, кто может вытащить эту ситуацию за шкирку!" – написал Невилл в твиттере.

Why does the greatest player of all time (in my opinion) have to wait two weeks to tell Manchester United fans the truth? Stand up now and speak. The club is in crisis and it needs leaders to lead. He’s the only one who can grab this situation by the scruff of the neck!