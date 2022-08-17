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Футбол

Невилл призвал Роналду поскорее выступить с заявлением о своем будущем

Англичанин хочет, чтобы португалец внес ясность в сложившуюся ситуацию.
Сегодня, 15:21
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Экс-защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл призвал форварда Криштиану Роналду объясниться перед фанатами клуба.

"Зачем величайшему игроку всех времен (по моему мнению) ждать две недели, чтобы рассказать фанатам Манчестер Юнайтед правду? Выскажись сейчас.

Клуб в кризисе, ему нужны лидеры, которые поведут за собой. Роналду – единственный, кто может вытащить эту ситуацию за шкирку!" – написал Невилл в твиттере.

Ранее сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в Германии.

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