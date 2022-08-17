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Левандовски: Знал, что переход в Ла Лигу станет шагом вперед в моей карьере

Поляк доволен переездом в испанский чемпионат.
Сегодня, 16:30
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images
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Форвард Барселоны Роберт Левандовски заявил, что надеется завоевать трофеи в стане каталонского клуба.

Напомним, поляк перешел этим летом из Баварии за 50 млн евро + бонусы, подписав контракт с клубом до лета 2026 года.

"Думаю, что Барселона слишком давно не брала титулы, но я уверен, что мы их выиграем.

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Когда я впервые узнал, что Барселона заинтересована в том, чтобы подписать меня, я подумал, что это идеальный момент для меня и клуба.

В Бундеслиге все шло хорошо, это был отличный опыт для меня, но я знал, что переход в Ла Лигу станет шагом вперед в моей карьере", – сказал Левандовски в интервью La Liga World.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски
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