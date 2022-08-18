Наполи близок к подписанию 3-летнего контракта с голкипером ПСЖ

Навас находится в шаге от переезда в Италию.

Наполи продолжает работать над подписанием голкипера ПСЖ Кейлора Наваса. Об этом сообщает издание Mediaset.

35-летний костариканец может покинуть парижский клуб в результате расторжения контракта. Наполи предлагает Навасу соглашение на 3 года с окладом в 4 млн евро после вычета налогов.

Нынешний контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года.

В минувшем сезоне Навас провел 21 матч в Лиге 1, в котором пропустил 18 голов.

Ранее сообщалось, что ПСЖ близок к подписанию хавбека Наполи.