Наполи близок к подписанию 3-летнего контракта с голкипером ПСЖ
Навас находится в шаге от переезда в Италию.
Наполи продолжает работать над подписанием голкипера ПСЖ Кейлора Наваса. Об этом сообщает издание Mediaset.
35-летний костариканец может покинуть парижский клуб в результате расторжения контракта. Наполи предлагает Навасу соглашение на 3 года с окладом в 4 млн евро после вычета налогов.
Нынешний контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года.
В минувшем сезоне Навас провел 21 матч в Лиге 1, в котором пропустил 18 голов.
Ранее сообщалось, что ПСЖ близок к подписанию хавбека Наполи.