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Роналду и Магуайр остались в запасе Манчестер Юнайтед на матч против Ливерпуля

Эрик тен Хаг удивил с выбором стартовой одиннадцатки на принципиальную игру.
Сегодня, 21:34
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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В понедельник, 22 августа, на Олд Траффорд завершится третий тур Английской Премьер-лиги матчем между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем.

Как и сообщалось ранее, Эрик тен Хаг решил оставить капитана команды Харри Магуайра в запасе, поставив в стартовый состав Рафаэля Варана и Лисандро Мартинеса. Тен Хаг также, видимо, прислушался к совету Уэйна Руни, усадив на скамейку Криштиану Роналду.

Стоит отметить в старте Тирелла Маласию, который сменил Люка Шоу, а также возвращение в заявку на матч Антони Марсьяля, который пропустил первые два тура из-за повреждения.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Варан, Мартинес, Маласия - Эриксен, МакТоминей, Эланга, Фернандеш, Санчо - Рэшфорд.

Запасные: Хитон, Ван-Биссака, Магуайр, Шоу, Фред, ван де Бек, Роналду, Марсьяль, Гарначо.

У мерсисайдцев в старт вернулся Роберто Фирмино, так как Дарвин Нуньес умудрился в прошлой игре заработать удаление. Еще Юрген Клопп перед матчем заявил, что Наби Кейта снова получил травму. Всего же в лазарете команды находится 9 игроков.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон - Милнер, Хендерсон, Эллиотт - Салах, Фирмино, Диас.

Запасные: Адриан, Дэвис, ван дер Берг, Карвальо, Кларк, Фабиньо, Филлипс, Цимикас, Байчетич.

Оба коллектива начали сезон не так как хотели: МЮ проиграл оба поединка с общим счетом 1:6, а Ливерпуль в свою очередь свел обе игры в ничью. Матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль начнется в 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Ливерпуль манчестер юнайтед АПЛ Криштиану Роналду харри магуайр
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