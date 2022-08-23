Манчестер Юнайтед обыграл Ливерпуль, прервав неудачную серию

"Красные дьяволы" завоевали свои первые очки в новом сезоне и сделали это в сверхпринципиальной игре.

В понедельник, 22 августа, на Олд Траффорд состоялся последний матч третьего тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Учитывая то, что оба коллектива, откровенно говоря, провалили старт сезона, команды были намерены исправить это недоразумение. Лучше всего с этим справились манкунианцы, которые с самого старта поединка ринулись в атаку.

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У гостей мало что получалось, и как итог - ни одного удара в створ ворот Давида Де Хеа за первую половину игры. А вот МЮ свой гол забил, еще и как! После нескольких последовательных передач мяч дошел до Джейдона Санчо, который внутри штрафной накрутил защитника и Алиссона, после чего отправил мяч в пустой угол ворот.

Ливерпуль мог сравнять счет, но даже не своими же усилиями: Бруно Фернандеш пытался выбить мяч после подачи, но послал его в собственные ворота. К его счастью, на пути мяча оказался Лисандро Мартинес.

После перерыва команда Юргена Клоппа побежала вперед в надежде сравнять счет, но и в этот раз все произошло наоборот. Вышедший после перерыва Антони Марсьяль успел отдать передачу на ход Маркусу Рэшфорду, который благодаря Джо Гомесу избежал оффсайда, вышел один на один с Алиссоном и переиграл бразильца.

Чем ближе приближался конец матча, тем больше инициативы переходило к мерсисайдцам. И они все же смогли отквитать один мяч усилиями Мохамеда Салаха, который первым оказался на добивании.

Фернандеш как мог тянул время, не отдавая после гола мяч соперникам - и это при уже имевшейся желтой карточке.

Но, как оказалось, это был макисмум, на который Ливерпуль мог в этот день рассчитывать. По результатам поединка он упал на 16-е место с двумя очками. Манчестер Юнайтед немного улучшил свою позицию, выбравшись со дна турнирной таблицы прямиком на 14-ю строчку.

В следующем туре МЮ отправится в гости к Саутгемптону, а Ливерпуль будет принимать на своем поле Борнмут.

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1

Голы: Санчо, 16, Рэшфорд, 53 - Салах, 81.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот (Ван-Биссака, 86), Варан, Мартинес, Маласия - Эриксен (ван де Бек, 86), МакТоминей, Эланга (Марсьяль, 46), Фернандеш, Санчо (Фред, 71) - Рэшфорд (Роналду, 86).

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 85) - Милнер (Карвальо, 73), Хендерсон (Фабиньо, 59), Эллиотт - Салах, Фирмино, Диас.

Предупреждения: Варан, Далот, Фернандеш - Александер-Арнольд.