Тен Хаг - об игроках МЮ: Они могут ох*енно классно играть в футбол
Манчестер Юнайтед прервал свою ужасную серию поражений, которая продолжалась еще с прошлого сезона, обыграв на Олд Траффорд Ливерпуль со счетом 2:1. За хозяев отличились Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд, у гостей гол на свой счет записал Мохамед Салах.
После матча главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг не особо стеснялся выражаться, будучи в прямом эфире на национальном телевидении, когда описывал игру своих подопечных.
"Мы бы могли говорить о тактике, но все дело в отношении. Как вы могли заметить, мы вышли на поле с правильным отношением: было взаимодействие, был бойцовский дух - там была команда. Вы можете увидеть, чего они могут добиться, потому что они могут ох*енно классно играть в футбол", - цитирует тен Хага utdreport.
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"Мы должны быть командой, в хорошем настроении, и это то, что мы видели сегодня. Я сказал им, что мы должны действовать, а не много говорить. Мы должны сражаться, быть смелыми".
Erik ten Hag: "They can play f***ing good football." #mulive [@footballdaily] pic.twitter.com/5s4S0dJl19— utdreport (@utdreport) August 22, 2022
После этого матча Манчестер Юнайтед покинул зону вылета, поднявшись на 14 место. Ливерпуль же опустился на 16-ю строчку таблицы.