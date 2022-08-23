Тен Хаг - об игроках МЮ: Они могут ох*енно классно играть в футбол

Нидерландец не стеснялся в выражениях, когда подводил итоги игры своей команды.

Манчестер Юнайтед прервал свою ужасную серию поражений, которая продолжалась еще с прошлого сезона, обыграв на Олд Траффорд Ливерпуль со счетом 2:1. За хозяев отличились Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд, у гостей гол на свой счет записал Мохамед Салах.

После матча главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг не особо стеснялся выражаться, будучи в прямом эфире на национальном телевидении, когда описывал игру своих подопечных.

"Мы бы могли говорить о тактике, но все дело в отношении. Как вы могли заметить, мы вышли на поле с правильным отношением: было взаимодействие, был бойцовский дух - там была команда. Вы можете увидеть, чего они могут добиться, потому что они могут ох*енно классно играть в футбол", - цитирует тен Хага utdreport.

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"Мы должны быть командой, в хорошем настроении, и это то, что мы видели сегодня. Я сказал им, что мы должны действовать, а не много говорить. Мы должны сражаться, быть смелыми".

После этого матча Манчестер Юнайтед покинул зону вылета, поднявшись на 14 место. Ливерпуль же опустился на 16-ю строчку таблицы.