Лацио разобрался с Интером в матче Серии А

В пятницу, 26 августа, Лацио в рамках третьего тура итальянской Серии А принимал на своем поле миланский Интер.

Команда Маурицио Сарри сумела на домашней арене справиться с вице-чемпионами Италии, одержав победу со счетом 3:1.

"Бьянкочелести" вышли вперед перед перерывом усилиями Фелипе Андерсона, но уже в начале второй половины встречи "нерадзурри" отыгрались после точного удара Лаутаро Мартинеса. Тем не менее ближе к концу матча победу Лацио принесли результативные действия Луиса Альберто и Педро.

Таким образом, Лацио стартовал в новом сезоне чемпионата Италии с двух побед и ничьи, а на счету Интера значатся две победы и уже одно поражение.

Лацио - Интер 3:1

Голы: Андерсон, 40, Альберто, 75, Педро, 86 - Мартинес, 51

Лацио: Проведель, Лаццари (Хюсай, 71), Патрик, Романьоли, Марушич, Катальди (Маркос Антонио, 84), Весино (Луис Альберто, 57), Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон (Канчелльери, 84), Иммобиле, Дзакканьи (Педро, 57)

Интер: Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Думфриз (Дармиан, 69), Брозович, Барелла (Корреа, 77), Гальярдини (Чалханоглу, 77), Димарко (Гозенс, 69), Лукаку (Джеко, 69), Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Дзакканьи, 56, Марушич, 64 - Брозович, 83.