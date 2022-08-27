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Кавани определился с местом продолжения карьеры

Уругвайский форвард пополнит состав испанского клуба.
Сегодня, 10:28
Эдинсон Кавани / Getty Images
Эдинсон Кавани / Getty Images
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Бывший нападающий Наполи, ПСЖ и Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает журналист Николо Скира, 35-летний футболист близок к подписанию контракта с Валенсией.

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Уругвайский форвард заключит с "летучими мышами" договор до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

Нападающий пополнит состав испанской команды в статусе свободного агента после того, как у него истек контракт с Манчестер Юнайтед.

В минувшем сезоне Кавани принял участие в 20 матчах в составе манкунианцев во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

Напомним, что перед стартом нынешнего сезона Валенсию возглавил Дженнаро Гаттузо.

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