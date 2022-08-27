Челси в меньшинстве обыграл Лестер

Стерлинг стал героем встречи, забив два гола.

В субботу, 27 августа, в рамках 4 тура АПЛ Челси встречался с Челси. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

В первом тайме лондонцы заработали удаление. Красную карточку перед собой увидел Конор Галлахер.

Во второй половине встречи дублем отметился вингер Рахим Стерлинг. На два гола англичанина Лестер сумел ответить только голом Харви Барнса.

После четырех туров Челси идет на 6 месте с 7 очками, а Лестер занимает 19 строчку, набрав 1 балл.

Челси - Лестер 2:1

Голы: Стерлинг, 47, 63 – Барнс, 66

Челси: Менди – Джеймс, Чалоба, Силва, Кукурелья (Чилвелл, 90+2) – Лофтус-Чик, Галлахер, Жоржиньо (Ковачич, 75), Маунт (Аспиликуэта, 46) – Хавертц, Стерлинг (Пулишич, 75)

Лестер: Уорд – Кастань, Амарти, Эванс, Джастин – Сумаре (Ихеаначо, 55) – Прат (Перес, 55), Тилеманс (Ндиди, 89), Дьюсбери-Холл, Барнс – Варди

Предупреждения: Галлахер, Хавертц – Дьюсбери-Холл, Прат

Удаление: Галлахер