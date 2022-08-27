Звезды футбола, баскетбола и автоспорта провели благотворительный матч в честь Михаэля Шумахера

Знаменитые спортсмены и деятели собрались вместе, чтобы собрать денег для благотворительных фондов.

Во Франкфурте состоялся необычный футбольный матч. Звезды разных видов спорта собрались вместе на газоне , чтобы сыграть ежегодный матч в честь 7-кратного чемпиона мира Формулы 1 Михаэля Шумахера.

Капитаном одной команды стал сын "Красного барона" Мик Шумахер, а его оппонентов возглавляла легенда Даллас Маверикс Дирк Новицки, решивший в этот раз примерить вратарские перчатки.

В то время как команда Мика представляла фонд Keep Fighting Foundation, Дирк выступал от имени своей благотворительной организации. В итоге эта встреча завершилась победой команды Мика 11:10, а сам Шумахер-младший записал на свой счет хет-трик.

Еще одним успешным голеодором поединка стал Себестьян Феттель, оформивший дубль.

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Новицки имел свой шанс отличиться, однако его удар с 11-метровой отметки отразил Рене Адлер.

В этом году в матче "Champions for Charity" приняли участие одни из лучших немецких спортсменов: футболисты Матс Хуммельс, Тимо Вернер, Кевин Трапп, Лукас Подольски. Сами Хедира, Симон Рольфес, Штефан Кислинг, футболистка сборной Германии Лаура Фрайганг.

Помимо них также играли исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали, чемпион мира Ф1 1998 и 1999 годов Мика Хаккинен, экс-пилот Ф1 Дэвид Култхард и многие другие.