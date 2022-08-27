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Арсенал - Фулхэм 2:1 Видео голов и обзор матча АПЛ

Представляем вашему вниманию видео голов и лучших моментов поединка команды, которая единственная не теряла очки в нынешнем сезоне чемпионата Англии.
Вчера, 23:00
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images
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В Лондоне на Эмирейтс в рамках четвертого тура Английской Премьер-лиги сошлись две лондонские команды, Арсенал и Фулхэм. Встреча завершилась волевой победой "канониров" со счетом 2:1.

В составе "дачников" голом вновь отличился Александар Митрович. За команду Микеля Артеты отличились Мартин Эдегор и Габриэль, принесший своей команду победу.

Обзор матча:

Арсенал - Фулхэм 2:1
Голы: Эдегор, 64, Габриэль, 86 - Митрович, 56

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Тирни (Нкетиа, 61), Джака, Эль-Ненни, Эдегор, Сака, Габриэл Жезус (Томиясу, 89), Мартинелли.

Фулхэм: Лено, Тете (Мбабу, 79), Рим (Стэнсфилд, 88), Адарабиойо, Робинсон, Кебано (Кэрни, 69), Рид, Перейра(Диоп, 79), Пальинья (Чалоба, 88), Декордова-Рид, Митрович.

Предупреждения: Уайт, Пальинья, Габриэл Жезус, Робинсон, Декордова-Рид.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол фулхэм АПЛ Арсенал Лондон
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