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Вейналдум пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

Нидерландец выбыл на 3-4 месяца.
Сегодня, 11:56
Джорджиньо Вейналдум / Getty Images
Джорджиньо Вейналдум / Getty Images
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Хавбек Ромы Джорджиньо Вейналдум заявил, что будет лечиться консервативно. Об этом сообщает издание Sky Sport.

Нидерландец отказался от операции. Игрок пропустит 3-4 месяца из-за перелома большеберцовой кости, полученного на тренировке. Полузащитник вернется на поле в начале 2023 года и в общей сложности пропустит около 20 матчей.

Таким образом, игрок сборной Нидерландов пропустит чемпионат мира-2022, который пройдет с ноября по декабрь этого года в Катаре.

Ранее сообщалось, что Рома близка к аренде хавбека Ювентуса.

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