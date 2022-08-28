Вейналдум пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
Нидерландец выбыл на 3-4 месяца.
Хавбек Ромы Джорджиньо Вейналдум заявил, что будет лечиться консервативно. Об этом сообщает издание Sky Sport.
Нидерландец отказался от операции. Игрок пропустит 3-4 месяца из-за перелома большеберцовой кости, полученного на тренировке. Полузащитник вернется на поле в начале 2023 года и в общей сложности пропустит около 20 матчей.
Таким образом, игрок сборной Нидерландов пропустит чемпионат мира-2022, который пройдет с ноября по декабрь этого года в Катаре.
Ранее сообщалось, что Рома близка к аренде хавбека Ювентуса.