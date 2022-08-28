Дубль Кейна принес Тоттенхэму победу над Ноттингем Форестом

Даже нереализованный пенальти не помешал "шпорам" завоевать три очка.

В воскресенье, 28 августа, на Сити Граунд состоялся матч четвертого тура АПЛ между Ноттингем Форестом и Тоттенхэмом. Встреча завершилась уверенной победой "шпор" со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте усилиями лучшего бомбардира лондонского клуба Харри Кейна.

Вообще этот поединок стал бенефисом англичанина. В начале второй половины он имел возможность оформить дубль, но ему помешал Дин Хендерсон, который отразил его удар с пенальти.

Читай также: Манчестер Юнайтед подпишет вингера Аякса за огромную сумму

Но без второго гола Кейн с поля не ушел, реализовав передачу Ришарлисона за 10 минут до конца матча.

Победа позволила команде Антонио Конте подняться на третье место, сравнявшись по очкам с Манчестер Сити.

В следующем туре "шпор" ждет лондонское дерби с Вест Хэмом, а "лесники" постараются доставить проблем Манчестер Сити на Этихаде.

Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2

Голы: Кейн, 5, 81.

Ноттингем Форест: Хендерсон - Уоррелл, Кук (Авонии, 75), МакКенна - Уильямс, Эйтс (Куяте, 75), О'Брайен (Фройлер, 75), Тоффоло - Лингард (Деннис, 69), Джонсон (Сарридж, 90+1), Гиббс-Уайт.

Тоттенхэм: Льорис - Санчес, Дайер, Дэвис - Эмерсон Ройал, Хойбьерг, Бентанкур (Спенс, 90+1), Перишич (Сессеньон, 74) - Кулусевски (Биссума, 83), Кейн, Сон (Ришарлисон, 74).

Предупреждения: Кук, Уоррелл, МакКенна, О'Брайен, Куяте, Джонсон - Кейн.

На 56-й минуте Кейн не реализовал пенальти (вратарь).