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Соперник Динамо проигрывает: Фенербахче минимально уступил Коньяспору в чемпионате

Стамбульский клуб потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше турецкого первенства.
Сегодня, 21:55
Фенербахче проиграл Коньяспору / fenerbahce.org
Фенербахче проиграл Коньяспору / fenerbahce.org
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В понедельник, 29 августа, Фенербахче в рамках четвертого тура чемпионата Турции сыграл на выезде с Коньяспором.

Стамбульский клуб является соперником киевского Динамо по группе Лиги Европы, где "бело-синие" встретятся с "желтыми канарейками" после недавнего противостояния в квалификации Лиги чемпионов.

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В поединке с Коньяспором команда Жорже Жезуша потерпела первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата, проиграв со счетом 0:1. Победу хозяевам поля на 66-й минуте принес единственный результативный удар в матче в исполнении Мухаммета Демира.

После четырех сыгранных туров Фенербахче с семью очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции. Коньяспор опережает стамбульцев на один балл и идет третьим.

Чемпионат Турции, 4-й тур

Коньяспор - Фенербахче 1:0

Гол: Демир, 66.

Напомним, что Фенербахче и Динамо сыграют в Стамбуле в первом туре групповой стадии Лиги Европы. Матч состоится в четверг, 8 сентября.

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