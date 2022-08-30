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Чемпион мира по шахматам признался, что Реал заставил его назвать Роналду любимым футболистом

Известный норвежец рассказал инсайд о мадридском клубе.
Сегодня, 18:31
Магнус Карлсен / Getty Images
Магнус Карлсен / Getty Images
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Шахматист Магнус Карлсен рассказал, что руководство Реала попросило его в интервью назвать форварда Криштиану Роналду любимым футболистом.

"Лучший футболист? Я думаю, что довольно трудно привести аргументы в чью-либо пользу, кроме Месси, учтивая его всестороннюю игру. Мне всегда нравился Роналду, но я всегда считал, что Месси лучше.

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Я побывал на довольно многих матчах Реала, и они всегда были очень любезны. Единственное – как-то они собирались записать интервью, и они спросили, кто мой любимый игрок, и, кажется, тогда я назвал Иско.

Затем было что-то вроде: "Ладно, дубль два. Теперь ты скажешь "Роналду". Так что для них это было очень важно, но для меня это было не так уж важно, – сказал Карлсен в интервью Лексу Фридману.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Магнус Карлсен
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