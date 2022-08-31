Эвертон Миколенко близок к подписанию хавбека ПСЖ
Гуйе возвращается в стан "ирисок".
Опорный полузащитник ПСЖ Идрисса Гуйе вернется в Эвертон. Об этом сообщает журналист Абделла Булма.
Английский клуб близок к трансферу хавбека парижан. Клубы достигли полной договоренности о переходе 32-летнего сенегальца.
Футболист подпишет контракт с английским клубом на два года с опцией продления еще на один сезон. Его зарплата составит 3 миллиона евро в год.
В минувшем сезоне на счету Гуйе 3 гола и 1 ассист в 26 матчах Лиги 1.
Ранее сообщалось, что Эвертон Миколенко заинтересован в хавбеке сборной Бельгии.