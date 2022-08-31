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Футбол

Балотелли находится в шаге от перехода в клуб из Швейцарии

Итальянец продолжит карьеру в Сьоне.
Сегодня, 11:23
Марио Балотелли / Getty Images
Марио Балотелли / Getty Images
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Форвард Адана Демирспор Марио Балотелли близок к переходу в Сьон. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

В течение дня 32-летний итальянец пройдет медосмотр для швейцарского клуба и подпишет контракт. Интерес к игроку также проявлял АЕК, однако Балотелли предпочел перейти в Сьон.

В минувшем сезоне на счету итальянца 18 голов и 4 ассиста в 31 матче чемпионата Турции.

Ранее сообщалось, что Балотелли вновь повздорил с тренером - на этот раз с Монтеллой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марио Балотелли Сьон адана демирспор
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