Балотелли находится в шаге от перехода в клуб из Швейцарии

Форвард Адана Демирспор Марио Балотелли близок к переходу в Сьон. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

В течение дня 32-летний итальянец пройдет медосмотр для швейцарского клуба и подпишет контракт. Интерес к игроку также проявлял АЕК, однако Балотелли предпочел перейти в Сьон.

В минувшем сезоне на счету итальянца 18 голов и 4 ассиста в 31 матче чемпионата Турции.

Ранее сообщалось, что Балотелли вновь повздорил с тренером - на этот раз с Монтеллой.