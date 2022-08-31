Травма Флоренци вынудила Милан арендовать игрока Барселоны

"Россонери" пришлось оформить трансфер, на который они вовсе не рассчитывали.

Главный тренер Милана СТефано Пиоли заявил, что правый защитник Алессандро Флоренци получил достаточно серьезную мышечную травму, из-за которой он пропустит, как минимум, два месяца.

По этой причине действующие чемпионы Италии были вынуждены вернуться на трансферный рынок, чтобы в экстренном порядке закрыть образовавшуюся в ростере дыру. И им это удалось.

Согласно Sky Italia, "россонери" оформили арендное соглашение с Барселоной по Сержиньо Десту. 21-летний американец проведет сезон-2022/23 в Италии. При этом в договоре есть условие, при котором Милан будет вынужден выкупить контракт футболиста и заключить с ним соглашение до 2027 года.

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Сержиньо Дест присоединился к каталонцам в 2020 году, перейдя из Аякса за 21 миллион евро. За это время он сыграл 72 матча, отметившись 3 голами и 5 ассистами.