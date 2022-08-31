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Травма Флоренци вынудила Милан арендовать игрока Барселоны

"Россонери" пришлось оформить трансфер, на который они вовсе не рассчитывали.
Вчера, 22:28
Сержиньо Дест / Getty Images
Сержиньо Дест / Getty Images
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Главный тренер Милана СТефано Пиоли заявил, что правый защитник Алессандро Флоренци получил достаточно серьезную мышечную травму, из-за которой  он пропустит, как минимум, два месяца.

По этой причине действующие чемпионы Италии были вынуждены вернуться на трансферный рынок, чтобы в экстренном порядке закрыть образовавшуюся в ростере дыру. И им это удалось.

Согласно Sky Italia, "россонери" оформили арендное соглашение с Барселоной по Сержиньо Десту. 21-летний американец проведет сезон-2022/23 в Италии. При этом в договоре есть условие, при котором Милан будет вынужден выкупить контракт футболиста и заключить с ним соглашение до 2027 года.

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Сержиньо Дест присоединился к каталонцам в 2020 году, перейдя из Аякса за 21 миллион евро. За это время он сыграл 72 матча, отметившись 3 голами и 5 ассистами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Барселона Милан Серия А Ла Лига Алессандро Флоренци Сержиньо Дест
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