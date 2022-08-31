Милан подпишет капитана молодежной сборной Бельгии

Итальянский Милан усилится игроком центра поля.

Как сообщает Фабрицио Романо, к лагерю "россонери" присоединится хавбек Вольфсбурга Астер Вранкс.

Бельгиец переберется в новый клуб на правах аренды с обязательством выкупа за 12 млн евро в конце сезона.

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Отметим, что Вранкс – капитан молодежной сборной Бельгии в возрасте до 21 года.

В прошлом сезоне полузащитник провел 28 матчей во всех турнирах, забив 2 гола.