Челси объявил о подписании Обамеянга и Закарии, а также об уходе трех футболистов

Лондонский Челси в последний день летнего трансферного окна совершил несколько трансферов, а также распрощался с тремя футболистами.

Английский клуб усилил линию полузащиты, взяв в аренду футболиста Ювентуса Дениса Закарию. 25-летний игрок перешел в Челси на правах аренды на один год, а у клуба есть возможность следующим летом выкупить его.

"Синие" совершили приобретение нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, подписавши контракт до лета 2024 года. По информации СМИ, Челси заплатил за габонца около 14 миллионов евро.

Сумма трансфера по Обамеянгу немного снижена, ведь в обратном направлении перешел испанский защитник Маркос Алонсо.

Marcos Alonso has left Chelsea by mutual consent, ending a six-year association with the club.



Everyone would like to thank Marcos for his service to the Blues and wish him all the very best for the rest of his career. 💙