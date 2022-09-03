Соперник Шахтера в ЛЧ устроил разгром в дерби: Селтик эффектно разобрался с Рейнджерс

В субботу, 3 сентября, в рамках шестого тура чемпионата Шотландии состоялось Олд Фирм дерби, в котором Селтик принимал на своем поле Рейнджерс.

Команда Анге Постекоглу, являющаяся соперником донецкого Шахтера по групповому этапу Лиги чемпионов, не оставила шансов своему принципиальному оппоненту и ближайшему преследователю в первенстве, одержав разгромную победу со счетом 4:0.

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Еще в первом тайме противостояния "кельты" отправили в ворота гостей три безответных мяча - дубль на свой счет записал Лиел Абада, а также отличился Жота. Ближе к концу встречи окончательно успех хозяев поля закрепил Дэвид Тернбул.

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После шести сыгранных матчей Селтик имеет стопроцентный показатель набранных очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Шотландии. Рейнджерс идет вторым и отстает от лидера на пять баллов

Селтик - Рейнджерс 4:0

Голы: Абада, 8, 40, Жота, 32, Тернбулл, 78

Селтик: Харт, Юранович, Картер-Викерс, Старфельт (Енц, 57), Тейлор, Макгрегор, О'Райли (Тернбулл, 72), Хатате (Муй, 73), Абада (Маеда, 73), Жота, Фурухаси (Якумакис, 5)

Рейнджерс: Маклафлин, Тавернье, Голдсон, Сэндс, Баришич, Камара (Райт, 46), Ландстрем (Джек, 78), Дэвис, Чолак (Морелос, 60), Кент (Сакала, 78), Тильман (Арфилд, 60)

Предупреждения: Картер-Викерс, Старфельт - Баришич, Тильман

Напомним, что первая встреча Шахтера и Селтика на групповом этапе Лиги чемпионов состоится во втором туре 14 сентября.