iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтеру придется непросто: Селтик уничтожил на выезде Данди Юнайтед

Действующие чемпионы Шотландии забили девять безответных голов сопернику.
Сегодня, 16:11
ФК Селтик / Getty Images
ФК Селтик / Getty Images
0 0 0

В воскресенье, 28 августа, в рамках 5 тура чемпионата Шотландии Данди Юнайтед встречался с Селтиком. Матч завершился победой гостей со счетом 9:0.

В первой половине встречи чемпионы отгрузили своему сопернику четыре гола, а во второй тайме пять. Лучшим игроком встречи стал форвард Кего Фурухаси, отметившийся хет-триком.

После пяти туров Селтик идет на первом месте с 15 очками, в то время как Данди Юнайтед занимает последнюю строчку, набрав 1 балл.

Напомним, Селтик является соперником Шахтера по группе F в Лиге чемпионов, где также играют Реал и РБ Лейпциг.

Первый матч между шотландским и украинским клубом состоится во втором туре еврокубка, 14 сентября, в Варшаве.

Ранее сообщалось, что соперник Шахтера по группе в ЛЧ обыграл Вольфсбург.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер селтик
0 0 0

Статьи по теме

Гол Бондаренко принес Шахтеру победу над Кривбассом Гол Бондаренко принес Шахтеру победу над Кривбассом
Стал известен календарь донецкого Шахтера в ЛЧ Стал известен календарь донецкого Шахтера в ЛЧ
"Задание - выйти из группы": Кривцов оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов для Шахтера "Задание - выйти из группы": Кривцов оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов для Шахтера
Директор Реала: Мы очень хорошо знаем Шахтер Директор Реала: Мы очень хорошо знаем Шахтер
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Боруссия М 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии
Бавария - Боруссия М 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина17:25
Попов получил травму в матче с Днепром-1
Сборные17:23
Галлинари получил травму, которая не позволит ему выступить на Евробаскете
Украина16:59
Гол Бондаренко принес Шахтеру победу над Кривбассом
Европа16:59
Каземиро: Почему я отказался от Лиги чемпионов? У меня их уже пять
Европа16:41
Президент ПСЖ прокомментировал конфликт Мбаппе и Неймара
Формула 116:32
Бельгия останется в календаре Формулы 1 на 2023 год
Европа16:11
Шахтеру придется непросто: Селтик уничтожил на выезде Данди Юнайтед
Бокс16:00
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
Бокс15:46
Бокс: расписание боев
Европа15:29
Манчестер Юнайтед может усилиться форвардом Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK