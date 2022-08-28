Шахтеру придется непросто: Селтик уничтожил на выезде Данди Юнайтед

В воскресенье, 28 августа, в рамках 5 тура чемпионата Шотландии Данди Юнайтед встречался с Селтиком. Матч завершился победой гостей со счетом 9:0.

В первой половине встречи чемпионы отгрузили своему сопернику четыре гола, а во второй тайме пять. Лучшим игроком встречи стал форвард Кего Фурухаси, отметившийся хет-триком.

После пяти туров Селтик идет на первом месте с 15 очками, в то время как Данди Юнайтед занимает последнюю строчку, набрав 1 балл.

Напомним, Селтик является соперником Шахтера по группе F в Лиге чемпионов, где также играют Реал и РБ Лейпциг.

Первый матч между шотландским и украинским клубом состоится во втором туре еврокубка, 14 сентября, в Варшаве.

Ранее сообщалось, что соперник Шахтера по группе в ЛЧ обыграл Вольфсбург.