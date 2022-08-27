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Соперник Шахтера по группе в ЛЧ обыграл Вольфсбург

РБ Лейпциг добыл победу благодаря голам Нкунку.
Сегодня, 18:24
РБ Лейпциг - Вольфсбург / Getty Images
РБ Лейпциг - Вольфсбург / Getty Images
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В субботу, 27 августа, в рамках четвертого тура Бундеслиги РБ Лейпциг принимал Вольфсбург. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Голы в данной встрече забил хавбек "быков" Кристофер Нкунку. Француз удачно реализовал 11-метровый на первых минутах матча, а также отметился под занавес второго тайма.

После четырех туров РБ Лейпциг идет на 10 месте с 5 очками, а Вольфсбург занимает 14 строчку, набрав 2 балла.

Напомним, "быки" являются соперником Шахтера по группе F в Лиге чемпионов. Кроме донецкого клуба в квартете также играют Реал и Селтик.

РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0

Голы: Нкунку, 5 пен, 90

РБ Лейпциг: Бласвих - Хенрихс (Гвардиол, 42), Орбан, Хальстенберг, Симакан, Раум - Шлагер, Кампль (Айдара, 64), Лаймер, Ольмо - Андре Силва (Вернер, 64), Нкунку.

Вольфсбург: Кастельс - Лакруа, ван де Вен, Пауло Отавио - Гилавоги (Нмеча, 46), Арнольд (Сванберг, 72), Каминьски (Мармуш, 46) - Баку, Крузе, Филипп (Брекало, 59), Нмеча (Вальдшмидт, 59).

Предупреждения: Хенрихс, Арнольд, Лаймер, Пауло Отавио, Баку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига вольфсбург РБ Лейпциг
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