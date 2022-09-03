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Челси - Вест Хэм 2:1 Видео голов и обзор матча АПЛ

Представляем вашему вниманию голы и лучшие моменты лондонского дерби "синих" и "молотобойцев".
Сегодня, 21:08
Бен Чилуэлл / Getty Images
Бен Чилуэлл / Getty Images
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В субботу, 3 сентября, состоялся матч шестого тура АПЛ между Челси и Вест Хэмом. Встреча завершилась волевой победой "пенсионеров" со счетом 2:1.

Все голы были организованы во втором тайме. Сначала Майкл Антонио вывел "молотобойцев" вперед, но вскоре Бен Чилуэлл восстановил паритет. Победу же хозяевам под занавес встречи принес Кай Хаверц.

Обзор матча

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Челси - Вест Хэм 2:1
Голы: Чилуэлл, 76, Хаверц, 88 - Антонио, 62.

Челси: Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Кулибали, Фофана, Кукурелья (Чилуэлл, 72), Ковачич (Хаверц, 72), Лофтус-Чик (Жоржиньо, 83), Галлахер (Броха, 60), Пулишич (Маунт, 60), Стерлинг.

Вест Хэм: Фабиански, Цоуфал, Зума, Керер, Эмерсон, Соучек, Райс, Форналс (Корне, 86), Пакета (Огбонна, 83), Антонио (Бенрахма, 74), Боуэн.

Предупреждения: Лофтус-Чик, Кукурелья, Джеймс - Антонио, Керер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Челси Вест Хэм АПЛ
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