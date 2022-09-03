Наполи в непростом матче одолел Лацио

В субботу, 3 сентября, в рамках 5 тура Серии А Лацио принимал Наполи. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Уже на 4-й минуте Лацио вышел вперед. Голом отметился атакующий полузащитник клуба Маттиа Дзакканьи с передачи вингера Фелипе Андерсона.

Под конец первого тайма Наполи сумел отыграться усилиями центрального защитника. Ким Мин Чжэ оказался быстрее и точнее всех в штрафной площади соперника во время подачи с углового.

Победный гол забил вингер неаполитанцев Хвича Кварацхелия. Грузинский футболист отметился на 61-й минуте встречи, установив финальный результат.

Лацио - Наполи 1:2

Голы: Дзакканьи, 4 - Ким Чжэ Мин, 38, Кварацхелия, 61

Лацио: Проведель - Габаррон, Романьоли, Марушич - Луис Альберто (Весино, 53), Катальди (Башич, 75), Милинкович-Савич, Ладзари (Хюсай, 84) - Фелипе Андерсон (Канчельери, 84), Дзакканьи (Педро, 53), Иммобиле.

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй - Лоботка, Зелиньски (Элмаз, 68), Замбо-Ангисса - Лосано (Политано, 45), Осимхен, Кварацхелия (Распадори, 68).

Предупреждения: Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Катальди.