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Нант - ПСЖ 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 08:18
Нант - ПСЖ: Видео голов / PSG_inside
Нант - ПСЖ: Видео голов / PSG_inside
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В рамках шестого тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде добыл крупную победу над Нантом - 3:0.

Главным героем встречи стал нападающий парижской команды Килиан Мбаппе, который оформил дубль.

Во втором тайме также одним голом отметился Мендеш, вышедший после перерыва.

Стоит отметить, что в средине первого тайма в составе Нанта был удален Фабио за грубый фол.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Нант - ПСЖ:

Нант - ПСЖ 0:3
Голы: Мбаппе, 18, 54, Мендеш, 68

Нант: Лафон - Фабио, Паллуа, Кастеллетто (Коршья, 66), Жиротто - Аппиа, Чиривелья, Мутуссами (Дусе, 80) - Блас (Аши, 85), Мохамед (Коко, 80), Гессан (Ганаго, 67).

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Данилу Перейра,Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 46) - Верратти (Рамос, 63), Витинья (Саншеш, 33), Сарабия (Экитик, 70) - Месси, Мбаппе (Неймар, 63).

Предупреждения: Паллуа, Бернат, Верратти, Мбаппе, Рамос.

Удаление: Фабио, 24.

Источник: MEGOGO

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