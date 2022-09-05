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Челси продлил контракт с ключевым защитником клуба

Рис Джеймс связал свое будущее с лондонским клубом.
Сегодня, 18:01
Рис Джеймс / Getty Images
Рис Джеймс / Getty Images
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Лондонский Челси продолжает работать над сохранением как можно большего количества игроков состава.

"Синие" переподписали контракт с английским защитником Рисом Джеймсом.

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Новый договор лондонцев с 22-летним футболистом рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, Джеймс провел в этом сезоне четыре матча в АПЛ, отличившись голом и результативной передачей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Челси Рис Джеймс
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