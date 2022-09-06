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Вынужденная мера: Обамеянг показал новую маску перед дебютом за Челси после ужасного нападения

Габонец готов удивлять фанатов лондонского клуба, несмотря на ограбление.
Сегодня, 14:20
Пьер-Эмерик Обамеянг / The Sun/thesun.co.uk
Пьер-Эмерик Обамеянг / The Sun/thesun.co.uk
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В последний день летнего трансферного окна Челси приобрел Пьера-Эмерика Обамеянга из Барселоны.

За несколько дней до перехода габонский футболист стал жертвой вооруженного нападения в собственном доме. В результате чего ему сломали челюсть. Однако это ему не помешает дебютировать за "синих" в рамках Лиги чемпионов.

33-летний футболист отправился вместе с командой в Загреб (Хорватию), где Челси сыграет с Динамо. На тренировочном занятие английского гранда Обамеянг был замечен в черной маске, которая закрывает все лицо. Экипировка была изготовлена на заказ специализированной компанией в Милане на прошедших выходных.

"У него было пробное занятие с маской, он тренировался нормально, поэтому, если все будет хорошо, он сможет сыграть", - сказал главный тренер Челси Томас Тухель.

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Напомним, что на протяжении всей карьеры Обамеянг любил праздновать голы с применением масок. Так в Сент-Этьене он был в образе Человека-паука.

В дортмундской Боруссии футболист использовал маску Бэтмена.

В лондонском Арсенал габонец надевал на себя маску Черной пантеры.

Напомним, что матч Динамо Загреб - Челси состоится сегодня, 6 сентября. Начало встречи в 19:45 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Челси продлил контракт с ключевым защитником клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов Челси Пьер-Эмерик Обамеянг ограбление
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