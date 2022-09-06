iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе: Думаю, вот-вот выиграю Золотой мяч

Француз верит в свой скорый триумф в главной индивидуальной награде.
Сегодня, 18:21
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images
0 0 0

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что верит в свою скорую победу в Золотом мяче.

"Я думаю, что вот-вот выиграю его.

Читайте также: Мбаппе заподозрили в отношениях с моделью-трансгендером

Я всегда говорил, что мечтаю обо всем. У меня нет границ. Так что, конечно, как вы говорите, приходит новое поколение. Роналду и Месси остановятся. Должен появиться кто-то еще, кто-то новый", – сказал Мбаппе в интервью The New York Times.

В текущем сезоне на счету француза 7 голов в 5 матчах Лиги 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Золотой мяч Килиан Мбаппе
0 0 0

Статьи по теме

Икарди не попал в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов Икарди не попал в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
Тренер ПСЖ рассказал, почему оставил Неймара на скамейке в матче с Нантом Тренер ПСЖ рассказал, почему оставил Неймара на скамейке в матче с Нантом
Нант - ПСЖ 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции Нант - ПСЖ 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции
Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над Нантом Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над Нантом
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 84:73 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу
Украина - Италия 84:73 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа19:22
Кунде: Когда ты играешь за Барселону, то приходишь в ЛЧ за победой
Формула 119:06
Сделка Ред Булл и Порше сорвалась
ММА18:51
Чимаев: В UFC хотят, чтобы я убил Нейта Диаза
Формула 118:32
Риккардо поговорил с Пиастри, чтобы тот не чувствовал себя виноватым в ситуации с МакЛареном
Европа18:21
Мбаппе: Думаю, вот-вот выиграю Золотой мяч
Европа18:09
Байи обвинил Манчестер Юнайтед в фаворитизме английский игроков
Сборные17:55
Украина - Греция: видео онлайн-трансляция матча Евробаскета
Европа17:50
Аллегри назвал сроки восстановления Погба от травмы
Формула 117:31
Альфа Таури выступила с заявлением в ответ на теории заговора на Гран-при Нидерландов
Лига Европы17:15
Венгерская бригада арбитров обслужит матч Фенербахче - Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK