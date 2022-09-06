Мбаппе: Думаю, вот-вот выиграю Золотой мяч

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что верит в свою скорую победу в Золотом мяче.

"Я думаю, что вот-вот выиграю его.

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Я всегда говорил, что мечтаю обо всем. У меня нет границ. Так что, конечно, как вы говорите, приходит новое поколение. Роналду и Месси остановятся. Должен появиться кто-то еще, кто-то новый", – сказал Мбаппе в интервью The New York Times.

В текущем сезоне на счету француза 7 голов в 5 матчах Лиги 1.