Мбаппе назвал свой худший момент в карьере

Француз не может забыть поражение в финале еврокубка.

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе назвал поражение в финале Лиги чемпионов от Баварии (0:1) худшим моментом в карьере.

"Худший момент в карьере – поражение в финале Лиги чемпионов с ПСЖ. Матч заканчивается, ты получаешь медаль и видишь кубок, но знаешь, что он не для тебя. Это странное ощущение, но такова жизнь.

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Если честно, мне хотелось плакать. Просто хотелось плакать. Хотелось остаться одному. Но это часть моей истории. Нужно стать лучше, чтобы вернуться туда и победить", – сказал Мбаппе в интервью The Wall Street Journal.

В текущем сезоне на счету француза 7 голов в 5 матчах Лиги 1.