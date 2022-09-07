Анри сравнил между собой Мбаппе и Холанда

Бывший футболист Барселоны и Арсенала Тьерри Анри рассказал, кто ему больше нравится, выбирая между форвардами Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом.

"Мбаппе может создавать и забивать. Холанд ничего не создает – он только завершает атаки. Мбаппе может играть и справа, и слева, и в центре. Холанд может играть только в центре. Это чудесный игрок, и с ним Ман Сити может выиграть Лигу чемпионов.

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Но пока мой голос по-прежнему принадлежит Мбаппе", – сказал Анри в интервью RMC Sport.

Напомним, во вчерашнем матче против Ювентуса (2:1) француз сделал дубль, а норвежец дважды забил за Манчестер Сити в игре с Севильей (4:0).