Анчелотти анонсировал появление Азара на поле в матче с Мальоркой

Главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что вингер Эден Азар сыграет против Мальорки.

"Азар хорошо сыграл, выйдя на замену в матче с Селтиком. Я выпущу его на матч с Мальоркой. Надеюсь, он сможет повторить.

Винисиус? должен продолжать в том же духе, с таким же хорошим настроем. В прошлом году он сыграл решающую роль, в этом сезоне он продолжает это делать. Винисиус играет стабильно.

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Что касается танцев, то Винисиус – бразилец, он очень хорошо двигается. Это никого не беспокоит", – сказал Анчелотти в интервью Marca.

Напомним, матч 5-го тура Ла Лиги между Реалом и Мальоркой состоится в воскресенье, 11 сентября, в 15:00 по киевскому времени.