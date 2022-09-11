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Анчелотти анонсировал появление Азара на поле в матче с Мальоркой

Итальянец готов дать бельгийцу игровое время.
Сегодня, 13:39
Эден Азар / Getty Images
Эден Азар / Getty Images
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Главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что вингер Эден Азар сыграет против Мальорки.

"Азар хорошо сыграл, выйдя на замену в матче с Селтиком. Я выпущу его на матч с Мальоркой. Надеюсь, он сможет повторить.

Винисиус? должен продолжать в том же духе, с таким же хорошим настроем. В прошлом году он сыграл решающую роль, в этом сезоне он продолжает это делать. Винисиус играет стабильно.

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Что касается танцев, то Винисиус – бразилец, он очень хорошо двигается. Это никого не беспокоит", – сказал Анчелотти в интервью Marca.

Напомним, матч 5-го тура Ла Лиги между Реалом и Мальоркой состоится в воскресенье, 11 сентября, в 15:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эден Азар Карло Анчелотти Реал Мадрид
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