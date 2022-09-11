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Реал - Мальорка 4:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Вашему вниманию самые яркие моменты поединка испанской Ла Лиги.
Сегодня, 18:12
Реал одержал разгромную победу над Мальоркой / Getty Images
Реал одержал разгромную победу над Мальоркой / Getty Images
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В воскресенье, 11 сентября, мадридский Реал в пятом туре чемпионата Испании встречался на своем поле с Мальоркой.

Королевский клуб пропустил первым, но в итоге сумел одержать волевую разгромную победу со счетом 4:1.

На 35-й минуте встречи гости открыли счет в поединке после точного удара Ведата Мурики, но "сливочные" отыгрались перед перерывом усилиями Федерико Вальверде. Ближе к концу встречи мадридская команда вышла вперед после точного удара Винисиуса Жуниора, а после Родриго и Антонио Рюдигер довели результат до разгромного.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал - Мальорка:

Реал - Мальорка 4:1

Голы: Вальверде, 45+3, Винисиус, 73, Родриго, 89, Рюдигер, 90+3 - Мурики, 35

Реал: Куртуа - Васкес (Карвахаль, 71), Рюдигер, Алаба, Менди (Начо, 59) - Вальверде, Кроос, Себальос (Камавинга, 69) - Родриго, Азар (Модрич, 59), Винисиус

Мальорка: Райкович - Маффео, Вальент, Раильо, Настасич, Хауме Коста - Дани Родригес (Гренье, 59), Батталья (Баба, 53), де Галларета (Антонио Санчес, 59) - Мурики (Абдон, 78), Ли Кан Ин (Жуниор, 78)

Предупреждения: Менди, 25, Вальверде, 34, Алаба, 81 - Настасич, 16, Маффео, 25, Раильо, 39, Вальент, 85, Антонио Санчес, 86.

Источник: MEGOGO

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Реал - Мальорка 4:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Реал - Мальорка 4:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

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