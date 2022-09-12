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Тухель сделал первое заявление после увольнения из Челси

Немец очень расстроен решением руководства клуба.
Сегодня, 07:36
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images
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Лондонский Челси уволил главного тренера команды Томаса Тухеля после поражения от Динамо Загреб (0:1) на старте Лиги чемпионов.

Немецкий специалист спустя несколько дней после отставки высказался по поводу своего ухода. По словам Тухеля, он не хотел уходить из лондонского клуба, ведь чувствовал себя в нем прекрасно.

"Это одно из самых трудных заявлений, которые мне когда-либо приходилось писать. Я надеялся, что мне не придется делать это еще много лет. Я опустошен тем, что мое время в Челси подошло к концу. Это клуб, где я чувствовал себя как дома – как в профессиональном, так и в личном плане. Большое спасибо всему персоналу, игрокам и болельщикам за то, что с самого начала радушно приняли меня".

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Тухель заявил, что будет хранить воспоминания о Челси всю жизнь.

"Гордость и радость, которые я испытал, помогая команде выиграть Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, останутся со мной навсегда. Для меня большая честь быть частью истории этого клуба, и воспоминания о последних 19 месяцах всегда будут занимать особое место в моем сердце", - написал Тухель в Twitter.

Напомним, Тухель возглавлял Челси с января 2021 года. За это время он с клубом выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Отметим, что лондонский клуб уже на место Тухеля назначил Грэма Поттера, который ранее работал в Брайтоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Челси Томас Тухель
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