Тухель сделал первое заявление после увольнения из Челси

Лондонский Челси уволил главного тренера команды Томаса Тухеля после поражения от Динамо Загреб (0:1) на старте Лиги чемпионов.

Немецкий специалист спустя несколько дней после отставки высказался по поводу своего ухода. По словам Тухеля, он не хотел уходить из лондонского клуба, ведь чувствовал себя в нем прекрасно.

"Это одно из самых трудных заявлений, которые мне когда-либо приходилось писать. Я надеялся, что мне не придется делать это еще много лет. Я опустошен тем, что мое время в Челси подошло к концу. Это клуб, где я чувствовал себя как дома – как в профессиональном, так и в личном плане. Большое спасибо всему персоналу, игрокам и болельщикам за то, что с самого начала радушно приняли меня".

Тухель заявил, что будет хранить воспоминания о Челси всю жизнь.

"Гордость и радость, которые я испытал, помогая команде выиграть Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, останутся со мной навсегда. Для меня большая честь быть частью истории этого клуба, и воспоминания о последних 19 месяцах всегда будут занимать особое место в моем сердце", - написал Тухель в Twitter.

