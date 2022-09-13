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Хави высказался о неудачной серии Барселоны в Мюнхене

Испанец верит, что неудачам настал конец.
Сегодня, 18:47
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images
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Главный тренер Барселоны Хави высказался о том, что каталонский клуб не побеждал Баварию в Мюнхене.

"Я бы не сказал, что Мюнхен – это дом ужасов. Это Бавария.

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Я и выигрывал у них, и проигрывал. Футбол цикличен. Мы действительно не побеждали здесь, но это лишь показывает, какой сложный матч нас ждет. Но мы в хорошей форме и с нетерпением ждем матча", – сказал Хави в интервью сайту УЕФА.

Напомним, матч состоится во вторник, 13 сентября. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Барселона хави
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