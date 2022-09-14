Одержимість бордовим кольором: за кого вболівають члени королівської родини Великої Британії

Загально відомий факт, що футбол було придумано на теренах Великої Британії, а тому не дивно, що тамтешні монархи не можуть стояти осторонь цього виду спорту.

Часто представники королівської родини були присутніми на головних матчах, таких як Кубок Англії, також Королева Єлизавета ІІ вручала титул чемпіонів світу збірній Англії в 1966 році.

Але кого ж з футбольних клубів підтримують королівські особи?

Король Карл ІІІ

В 2012 році, тоді ще Принц Чарльз повідомив, що він є фанатом футбольного клубу Бернлі. Він високо відгукнувся про клуб під час одного зі світських заходів в Вінлдзорському замку після чого його запросили на матч команди, який він дивився в Директорські ложі.

Причина такого непопулярного вибору, здається, ховається в дуже простих речах.

"Консорціум моїх благодійних організацій працював у місті Бернлі. Тому коли мене запитують, чи вболіваю я за якийсь британський футбольний клуб, я відповів "так, Бернлі". Але люди чомусь дуже сильно цьому дивуються".

Принц Вільям

Старший син діючого короля Вільям також вболіває за команду з бордово-блакитними кольорами, але не за Бернлі, а за Астон Віллу.

40-річний наступник королівського престолу за можливості любить відвідувати поєдинки бірмінгемського клубу.

Свій перший матч за участі Астон Вілли Вільям відвідав в віці 11 років

"Я сидів там серед усіх цих уболівальників Вілли, і мені це надзвичайно сподобалося, і атмосфера була чудовою", - розповідав Вільям.

А ви тільки погляньте, яким засмученим був принц, коли Астон Вілла програла в фіналі Кубку Англії 2015 Арсеналу.

Ну і так, варто зазначити, що саме Вільям - президент Футбольної Ассоціації Англії.

Кейт Мідлтон

Дружина принца також має улюблений футбольний клуб, але не розділяє вподобання чоловіка. Вона вболіває за лондонський Челсі.

ПО інформації англійських ЗМІ, дядько Кейт Гарі Голдсміт є затятим фанатом "синіх", і можливо саме від нього Кейт передалась любов до цього клубу.

Принц Гаррі

Молодший брат Вільяма сам полюбляє пограти в футбол на любительському рівні, хоча говорять, що йому більше до душі регбі.

Він не розділяє смаки батька та брата і вболіває за більш статусний клуб, але футбольних здобутків у нього останнім часом не набагато більше - лондонський Арсенал. Хоча, говорити про це Гаррі не дуже любить, чому вина саме відсутність здобутків лондонців в останні роки.

Також Гаррі на одному з заходів в Новій Зеландії говорив, що більша частина великої королівської родини підтримує саме Арсенал.

Королева Єлизавета ІІ

Покійна королева ніколи прямо не говорила, який з футбольних клубів вона підтримувала. Та, наприклад, Сеск Фабрегас стверджує, що вона була фанаткою Арсеналу.

"В 2007 році вона запросила нашу команду в Букінгемський Палац. Здається, вона точно знає хто я, ми обмінялися з нею парою фраз і вона сказала, що вболіває за "канонірів", - говорив Сеск на іспанському радіо.

Та є і інша інформація. Кажуть, що одного разу Королева підслухала розмову працівників Букінгемського палацу, один з них повідомив, що вболіває за Міллвол - головного суперника Вест Гему. На що Її Величність відреагувала і заявила, що вона підтримує саме "молотобійців". Ох вже ж ця любов до бордово-блакитних команд.

Василь Войтюк, за матеріалами The Sun