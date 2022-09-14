Хамес может продолжить карьеру в чемпионате Греции
Колумбиец возвращается в европейский футбол.
Полузащитник Хамес Родригес может продолжить карьеру в чемпионате Греции. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
31-летний колумбиец может перейти в Олимпиакос. Уже сегодня хавбек прилетит в Грецию, клуб назначил медосмотр.
Сейчас Хамес выступает за катарский Аль-Райян. Клубы достигли устного соглашения о переходе игрока на правах аренды. Если все пойдет по плану, хавбек подпишет контракт с Олимпиакосом до конца дня.
В текущем сезоне на счету колумбийца 1 матч в рамках чемпионата Катара.
Ранее сообщалось, что экс-футболист Реала может перейти в чемпионат Бразилии.