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Футбол

Хамес может продолжить карьеру в чемпионате Греции

Колумбиец возвращается в европейский футбол.
Сегодня, 17:19
Хамес Родригес / Getty Images
Хамес Родригес / Getty Images
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Полузащитник Хамес Родригес может продолжить карьеру в чемпионате Греции. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

31-летний колумбиец может перейти в Олимпиакос. Уже сегодня хавбек прилетит в Грецию, клуб назначил медосмотр.

Сейчас Хамес выступает за катарский Аль-Райян. Клубы достигли устного соглашения о переходе игрока на правах аренды. Если все пойдет по плану, хавбек подпишет контракт с Олимпиакосом до конца дня.

В текущем сезоне на счету колумбийца 1 матч в рамках чемпионата Катара.

Ранее сообщалось, что экс-футболист Реала может перейти в чемпионат Бразилии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиакос Аль-Райян Хамес Родригес
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