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Футбол

Ливерпуль заинтересован в услугах хавбека молодежной сборной Бразилии

Жоао Гомес может пойти на повышение.
Сегодня, 20:29
Жоао Гомес
Жоао Гомес
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Ливерпуль, несмотря на то, что  смог усилить линию полузащиты арендой Артура, все еще интересуется различными хавбеками.

В этот раз "красные" обратили свое внмиание на игрока Фламенго и молодежной сборной Бразилии Жоао Гомеса.

Издание Liverpool Echo[[/link_direct] ]сообщает, что мерсисайдцы давно следят за исполнителем и готовы сделать предложение его команде этой зимой.

Портал Transfermarkt оценивает Гомеса в 10 миллионов евро. Его контракт с Фламенго действует до 2025 года.

На счету хавбека 107 игр за взрослую команду "красно-черных" с 2020 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Ливерпуль
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