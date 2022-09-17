Вернул 2010 год: Коллинз получил прямую красную за грубейший фол на Грилише

Игроку не стоило с таким рвением лететь в борьбу за мяч.

На Молинью в рамках восьмого тура Английской Премьер-лиги сошлись Вулверхэмптон и Манчестер Сити. Первый тайм для хозяев поля стал сущим кошмаром.

После того, как "горожане" забили два гола в первые 16 минут, у "волков" по-немногу начали сдавать нервы. В итоге это привело к удалению.

На 33-й минуте поединка центрбек хозяев Нэйтан Коллинз влетел ногой в автора первого гола Джека Грилиша. Фол был настолько грубый, что главный арбитр встречи Энтони Тейлор без сомнений продемонстрировал игроку красную карточку.

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Этот фол мог вызвать флешбеки у поклонников футбола прямиком с финала чемпионата мира 2010 года, когда Найджел Де Йонг точно так же влетел в Хаби Алонсо.

Вулверхэмптон остался в меньшинстве, а в середине второй половины гости довели счет до разгромного усилиями Фила Фодена.