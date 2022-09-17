Манчестер Сити разгромил Вулверхэмптон и возглавил таблицу АПЛ

Команда Пепа Гвардиолы не испытала проблем с соперником, который самоустранился по ходу игры.

В субботу, 17 сентября, программу восьмого тура Английской Премьер-лиги на Молинью продолжили Вулверхэмптон и Манчестер Сити. Встреча этих двух команд завершилась разгромом "волков" гостями со счетом 3:0.

Команды начали матч с минуты молчания в честь королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября.

Ман Сити не откладывал на долго свое преимущество, выйдя вперед уже на первой минуте поединка. Кевин Де Брюйне отдал передачу в штрафную соперника, где Джек Грилиш переправил мяч в сетку ворот Жозе Са.

Уже совсем скоро зрители увидели очередной гол в исполнении Эрлинга Холанда. Стоит отметить, что норвежец забил в своих первых четырех выездных играх АПЛ, что стало новым рекордом лиги.

В середине первой половины сдали нервы у Нэйтана Коллинза, который за свой грубейший фол на Грилише получил прямую красную.

После перерыва игра стала односторонней, что вылилось в третий гол, который организовал все тот же Де Брюйне, только теперь он ассистировал Филу Фодену.

После этого команды уже откровенно доигрывали вплоть до самого финального свистка, который ознаменовал нового лидера таблицы АПЛ, хоть и, возможно, временно.

Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3

Голы: Грилиш, 1, Холанд, 16, Фоден, 69.

Вулверхэмптон: Са - Хонни, Коллинз, Килман, Аит Нури (Семеду, 81) - Матеус Нуньес, Невеш, Моутиньо - Нету (Кэмпбелл, 86), Поденсе (Хван, 70), Гедеш (Траоре, 70).

Манчестер Сити: Эдерсон - Стоунз, Диаш, Аканджи, Канселу - Де Брюйне (Гюндоган, 72), Родри (Гомес, 81), Силва (Марез, 72) - Фоден (Альварес, 72), Холанд, Грилиш (Палмер, 77).

Предупреждения: Матеуш Нуньес, Невеш - Родри.

Удаление: Коллинз (грубая игра).