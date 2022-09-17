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В ПСЖ хотят продлить контракты с Месси и Рамосом

В стане парижан намерены сохранить важных игроков.
Сегодня, 18:16
Месси и Рамос / Getty Images
Месси и Рамос / Getty Images
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Директор ПСЖ Луиш Кампуш подтвердил планы продлить контракты с нападающим Лионелем Месси и защитником Серхио Рамосом.

"Я доволен Серхио Рамосом, так что если он и дальше так будет играть, то почему нет?

Он проводит очень хороший сезон. То же самое относится к Лео Месси.

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Было бы здорово продлить контракты с обоими", – сказал Кампуш в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, контракты с обоими футболистами рассчитаны до лета 2023 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос
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