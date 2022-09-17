Тоттенхэм в голевой перестрелке оказался сильнее Лестера

В субботу, 17 сентября, в рамках 8 тура чемпионата Англии Тоттенхэм встречался с Лестером. Матч завершился победой хозяев со счетом 6:2.

Уже в первом тайме команды устроили грандиозный обмен голами, забив на двоих 4 мяча. Зрители явно были в восторге от увиденного.

Вторая половина встречи ознаменовалась забитыми голами лондонцев. "Шпоры" сумели во вторые 45 минут забить четыре мяча, тем самым вырвав для себя победу.

После 8 туров Тоттенхэм идет на втором месте с 17 очками, а Лестер занимает 20 строчку, набрав 1 балл.

Тоттенхэм - Лестер 6:2

Голы: Кейн, 8, Дайер, 21, Бентанкур, 47, Сон, 73, 84, 86 - Тилеманс, 6 пен, Мэддисон, 41

Тоттенхэм: Льорис - Дайер, Лангле, Санчес (Ромеро, 59) - Перишич (Эмерсон, 55), Сессеньон, Хейбьерг, Бентанкур - Кулусевски (Биссума, 70), Кейн, Ришарлисон (Сон Хын Мин, 59).

Лестер: Уорд - Кастань, Эванс, Фас, Джастин - Мэддисон, Барнс, Ндиди (Сумаре, 85), Тилеманс - Дьюзбери-Холл (Ихеаначо, 74), Дака (Варди, 74).

Предупреждения: Ндиди, Дака, Перишич.