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Экс-тренер Шахтера возглавил клуб из АПЛ

Роберто де Дзерби стал наставником Брайтона.
Сегодня, 22:01
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Роберто Де Дзерби / Getty Images
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Английский Брайтон определился со сменщиком Грэма Поттера. который стал тренером Челси.

На пост наставника "чаек" был назначен итальянский специалист Роберто Де Дзерби.

Детали контракта такие, как срок договора в данный момент остаются неизвестными.

Напомним, последним местом работы Де Дзерби был донецкий Шахтер, который он покинул этим летом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол англия АПЛ Роберто де Дзерби
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