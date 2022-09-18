Экс-тренер Шахтера возглавил клуб из АПЛ
Роберто де Дзерби стал наставником Брайтона.
Английский Брайтон определился со сменщиком Грэма Поттера. который стал тренером Челси.
На пост наставника "чаек" был назначен итальянский специалист Роберто Де Дзерби.
Детали контракта такие, как срок договора в данный момент остаются неизвестными.
We are delighted to confirm the appointment of Roberto De Zerbi as the club’s new head coach! 🤝 pic.twitter.com/tNoNZfFaxQ— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 18, 2022
Напомним, последним местом работы Де Дзерби был донецкий Шахтер, который он покинул этим летом.