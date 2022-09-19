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Реал оказался сильнее Атлетико в мадридском дерби

Королевский клуб вернулся на вершину турнирной таблицы Ла Лиги, обойдя Барселону.
Сегодня, 00:15
Реал победил Атлетико / Getty Images
Реал победил Атлетико / Getty Images
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В воскресенье, 18 сентября, в рамках шестого тура чемпионата Испании состоялось мадридское дерби, в котором Атлетико принимал на своем поле Реал.

Подопечные Карло Анчелотти сумели одержать над оппонентом выездную победу со счетом 2:1 и со стопроцентным показателем набранных очков снова вышли в лидеры Ла Лиги.

Королевский клуб еще в первом тайме смог обеспечить себе комфортное преимущество в два мяча. На 18-й минуте отличился Родриго, а на 36-й минуте еще один результативный удар на свой счет записал Федерико Вальверде.

"Матрасники" сумели отквитать один мяч лишь под конец встречи усилиями вышедшего на замену Марио Эрмосо, который в компенсированное время еще и успел заработать удаление.

Реал с 18 набранными очками после шести матчей вернулся на первое место в турнирной таблице Ла Лиги, обойдя Барселону на два балла. Атлетико с десятью пунктами занимает седьмую позицию.

Атлетико - Реал 1:2

Голы: Эрмосо, 83 - Родриго, 18, Вальверде, 36

Атлетико: Облак - Фелипе, Витсель, Рейнилду - Льоренте, де Пауль (Мората, 62), Кондогбья (Сауль, 81), Коке (Корреа, 73), Карраско (Эрмосо, 72) - Гризманн, Жоау Феликс (Матеус Кунья, 62)

Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди (Рюдигер, 75) - Модрич (Камавинга, 82), Чуамени, Кроос (Асенсио, 86) - Вальверде, Родриго (Себальос, 86), Винисиус

Предупреждения: Рейнилду, 28, Коке, 63, Эрмосо, 89 - Менди, 33, Карвахаль, 89

Удаление: Эрмосо, 90+1

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Реал Мадрид Чемпионат Испании Ла Лига
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