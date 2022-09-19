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Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Вашему вниманию лучшие моменты поединка испанской Ла Лиги.
Сегодня, 00:55
Реал обыграл Атлетико / Getty Images
Реал обыграл Атлетико / Getty Images
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В воскресенье, 18 сентября, Атлетико встречался на своем поле в мадридском дерби с Реалом в рамках шестого тура чемпионата Испании.

"Бланкос" продолжили свою победную серию, одолев соперника со счетом 2:1, и со стопроцентным показателем набранных очков после шести поединков возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги.

После первого тайма команда Карло Анчелотти вела в два мяча благодаря точным ударам Родриго и Федерико Вальверде. "Матрасники" сократили отставание лишь под конец матча усилиями Марио Эрмосо, но избежать поражения не смогли.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Атлетико - Реал:

Атлетико - Реал 1:2

Голы: Эрмосо, 83 - Родриго, 18, Вальверде, 36

Атлетико: Облак - Фелипе, Витсель, Рейнилду - Льоренте, де Пауль (Мората, 62), Кондогбья (Сауль, 81), Коке (Корреа, 73), Карраско (Эрмосо, 72) - Гризманн, Жоау Феликс (Матеус Кунья, 62)

Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди (Рюдигер, 75) - Модрич (Камавинга, 82), Чуамени, Кроос (Асенсио, 86) - Вальверде, Родриго (Себальос, 86), Винисиус

Предупреждения: Рейнилду, 28, Коке, 63, Эрмосо, 89 - Менди, 33, Карвахаль, 89

Удаление: Эрмосо, 90+1

Источник: MEGOGO

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Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

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