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Бразильские танцы: карикатурист ярко поздравил Реал с победой в дерби

"Сливочные" оказались сильнейшими в матче с Атлетико.
Сегодня, 09:54
Футболисты Реала / Getty Images
Футболисты Реала / Getty Images
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В рамках центрального матча шестого тура чемпионата Испании Атлетико на своем поле принимал Реал.

Подопечные Карло Анчелотти сумели одержать яркую и важнейшею победу (2:1), что позволило им удерживать первую строчку в турнирной таблице.

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Известный карикатурист Омар Момани поздравил Реал с победой очередной карикатурой.

Художник изобразил Родриго и Винисиуса Жуниора, который танцуют после первого гола. Бразильцы зажгли на поле своими танцами.

В турнирной таблице Ла Лиги Реал идет на первом месте, имея 18 очков после шести туров. Атлетико занимает седьмое место с 10 баллами.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Атлетико - Реал.

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Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

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