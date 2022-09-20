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Хавбек ПСЖ пропустит матчи сборной Италии

Марко Вератти не поможет своей команде в сентябрьских поединках Лиги наций.
Сегодня, 07:47
Марко Вератти
Марко Вератти
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Хавбек национальной команды Италии Марко Вератти пропустит ближайшие матчи сборной. Об этом сообщил наставник "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини.

"Вератти получил повреждение. Он не сможет играть. Есть вероятность, что мы вызовем Фраттези, посмотрим", - приводит слова итальянского специалиста местная федерация.

Также Манчини заявил, что небольшой дискомфорт испытывают Сандро Тонали из Милана и Лоренцо Пеллегрини из Ромы.

Напомним, 23 сентября Италия встретится с сборной Англиии, а спустя еще три дня отправится на выезд в Будапешт, чтобы сыграть с Венгрией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол италия Марко Вератти
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