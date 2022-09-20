Обладатель Золотого Мяча может возглавить клуб из второго итальянского дивизиона

Экс-защитник сборной Италии, Реала Ювентуса, Обладатель Золотого Мяча-2006 Фабио Каннаваро может возглавить Беневенто из Cерии B.

Как сообщает Фабрицио Романо, в данный момент продолжатся переговоры между представителями специалиста и клуба. Все происходит в позитивном ключе.

Fabio Cannavaro, ready for a new chapter as manager. Talks are now progressing well with Italian second division side Benevento — deal set to be agreed. 🇮🇹🤝 #Italy



It’d be the first experience in Italy as manager for former Ballon d’Or, China NT and Guangzhou Evergrande coach. pic.twitter.com/ItkIShW3kj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 19, 2022

Примечательно, что для Каннаваро этобудет первый опыт работы в качестве наставника на родине. Ранее 49-летний итальянец тренировал клубы из Китая и Саудовской Аравии.

Что касается команды, то "ведьмы" занимают тринадцатую строчку во втором итальянском дивизионе, набрав лишь семь пунктов в шести играх.