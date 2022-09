Обладатель Золотого Мяча может возглавить клуб из второго итальянского дивизиона

Экс-защитник сборной Италии, Реала Ювентуса, Обладатель Золотого Мяча-2006 Фабио Каннаваро может возглавить Беневенто из Cерии B.

Как сообщает Фабрицио Романо, в данный момент продолжатся переговоры между представителями специалиста и клуба. Все происходит в позитивном ключе.

Fabio Cannavaro, ready for a new chapter as manager. Talks are now progressing well with Italian second division side Benevento — deal set to be agreed. 🇮🇹🤝 #Italy



It’d be the first experience in Italy as manager for former Ballon d’Or, China NT and Guangzhou Evergrande coach. pic.twitter.com/ItkIShW3kj