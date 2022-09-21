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Футбол

Спортивный директор Зальцбурга отказался от перехода в Челси

Кристофер Фройнд останется работать в австрийском клубе.
Сегодня, 09:16
Кристофер Фройнд
Кристофер Фройнд
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Лондонский Челси ведет активные поиски нового спортивного директора клуба. Одним из кандидатов на данную должность был функционер Кристофер Фройнд, который ныне работает в Зальцбурге (Австрия).

По словам специалиста, он отказался он предложения английского гранда, ведь хочет развивать Зальцбург и дальше.

"Когда тебе интересуется такой клуб, как Челси, это большая честь не только для тебя, но и для работы клуба в целом. Но я пришел к выводу, что Зальцбург - лучшее место для меня".

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"Мы находимся в середине очень напряженной фазы, у нас есть важные задачи в Бундеслиге, Кубке и Лиге чемпионов – это то, на чем я сосредоточен и сконцентрирован", - приводит слова Фройнда BBC.

Ранее владелец Челси высказался о причинах увольнения Тухеля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Челси зальцбург
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