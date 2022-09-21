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Де Дзерби: Мне было очень сложно покидать Украину

Итальянец оставил обещание украинскому народу.
Сегодня, 09:40
Роберто Де Дзерби / ФК Шахтер Донецк
Роберто Де Дзерби / ФК Шахтер Донецк
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Новый главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби поделился воспоминаниями о работе в донецком Шахтере.

По словам итальянского специалиста, он хотел достичь успеха с Шахтером, однако очень разочарован, что пришлось покинуть Украину.

"Мне было очень тяжело покидать Украину. Я выбрал Шахтер ради игроков, клуба и Лиги чемпионов".

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"Никогда не ожидал такого развития событий 24 февраля. Украинский народ и мои игроки, что я могу сделать, так это продолжать работать с той же страстью и тем же желанием", - приводит слова Де Дзерби TakeOneNews.

Напомним, что Де Дзерби подписал контракт с Брайтоном на четыре года.

Ранее в Брайтоне прокомментировали назначение итальянского специалиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол шахтер Брайтон Роберто де Дзерби
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