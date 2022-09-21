Де Дзерби: Мне было очень сложно покидать Украину

Новый главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби поделился воспоминаниями о работе в донецком Шахтере.

По словам итальянского специалиста, он хотел достичь успеха с Шахтером, однако очень разочарован, что пришлось покинуть Украину.

"Мне было очень тяжело покидать Украину. Я выбрал Шахтер ради игроков, клуба и Лиги чемпионов".

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"Никогда не ожидал такого развития событий 24 февраля. Украинский народ и мои игроки, что я могу сделать, так это продолжать работать с той же страстью и тем же желанием", - приводит слова Де Дзерби TakeOneNews.

Напомним, что Де Дзерби подписал контракт с Брайтоном на четыре года.

Ранее в Брайтоне прокомментировали назначение итальянского специалиста.